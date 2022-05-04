В Госдуме прокомментировали решение Еврокомиссии отказаться от российской нефти

Депутат Никонов заявил, что ЕС долго не сможет отказаться от импорта российской нефти

Первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что Европейский Союз (ЕС) еще долго не сможет обойтись без импорта российской нефти, за которую, вероятно, будет платить рублями. Так он прокомментировал решение Еврокомиссии (ЕК) проработать поэтапный отказ от отечественной нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобное решение властей европейских стран приведет к росту цен на энергоносители. «Полагаю, что теперь Венгрия и Словакия станут крупнейшими экспортерами нефти в Европе. И чехи с болгарами, если повезет», — высказался депутат.

Парламентарий заметил, что в случае принятия очередного пакета санкций Россия сможет направить экспортные мощности на Восток. «Сейчас, сокращая добычу, мы и так получаем рекордные доходы за энергоносители из-за высокой цены», — сказал он, подчеркнув, что после введения ограничительных мер цена станет еще выше.

В среду, 4 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в Twitter сообщила, что в рамках шестого пакета санкций ЕК предложила ввести полный запрет на импорт нефти из России. «Скажем прямо: это будет непросто. Но мы обязаны над этим работать», — написала она.