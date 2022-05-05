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Эстония призвала ЕС подготовить седьмой пакет антироссийских санкций

Глава МИД Эстонии Лийметс призвала ЕС подготовить седьмой пакет антироссийских санкций

Фото: Unsplash

Министр иностранных дел (МИД) Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала Евросоюз (ЕС) подготовить седьмой пакет антироссийских санкций.

По ее словам, ЕС продемонстрировал исключительное единство при принятии новых санкций и на сегодняшний день важно двигаться дальше.

«Важно начать обсуждение тех областей экономики РФ, тех секторов, о которых мы еще не смогли договориться», — сказала глава МИД.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «открыт» к новым санкциям против России. «Мы всегда открыты к введению дополнительных санкций», — заявил президент США. По словам Байдена, на этой неделе у него пройдет серия консультаций с лидерами стран G7 по этому вопросу.

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Марина Совина
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