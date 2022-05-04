Песков предупредил Запад о большой цене за антироссийские санкции

Песков заявил, что страны Запада заплатят большую цену за антироссийские санкции

Граждане западных стран уже платят большую цену за введение их государствами антироссийских санкций, российские власти готовят ответ на шестой пакет рестрикций Евросоюза. Об этом предупредил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Если в целом говорить о санкционном поприще, санкционных устремлениях американцев и европейских стран, это оружие обоюдоострое», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Стоимость соответствующих санкций для граждан западных стран будет увеличиваться ежедневно, добавил Песков.

Ранее Еврокомиссия передала Совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России, который будет включать ограничения на импорт российской нефти. Представитель Комиссии Эрик Мамер отметил, что страны Европы никогда не говорили о том, что санкции должны остановить боевые действия на Украине. Они просто должны осложнить их проведение, добавил Мамер.

