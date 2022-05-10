Звездный стилист назвал прическу байкеров главным трендом 2022 года

Звездный стилист Гарри Джош назвал стрижку «маллет» главным трендом 2022 года

Звездный стилист Лос-Анджелеса Гарри Джош назвал прическу байкеров главным модным трендом 2022 года. Соответствующее заявление появилось на сайте издания Glamour.

Речь идет о стрижке «маллет» — прическе, при которой пряди по бокам и спереди короткие, а сзади удлиненные. Согласно материалу, она была особенно популярна в 1980-х годах у представителей рокерской субкультуры. «Эту прическу любили за ее бунтарский внешний вид. Она отлично подходит тем девушкам, которые хотят уйти от образа "хорошей девочки", ведь чтобы так кардинально изменить имидж, нужно обладать мужеством», — пояснил специалист.

Парикмахер обратил внимание читателей на современные варианты «маллета». В качестве примера он привел стрижку американской певицы Майли Сайрус. «К классической версии прически Майли добавила челку, а боковые пряди сделала взъерошенными и лохматыми. Чтобы добиться подобного эффекта, используйте специальный воск для укладки и фиксации», — посоветовал в заключение Джош.

В апреле парикмахер Джастин Товес-Винчиллоне назвал небрежные прически главными трендами предстоящего теплого сезона. По словам специалиста, нынешним летом будут актуальны стрижка боб с длиной передних прядей до подбородка, объемные кудри, обрамляющие лицо, и пастельное окрашивание.