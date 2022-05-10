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В ДНР сообщили о планах открыть посольство в Москве в июне

Посол ДНР Макеева заявила о планах в июне открыть посольство республики в Москве

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Открытие посольства Донецкой народной республики (ДНР) в Москве запланировано на июнь. Об этом сообщила посол республики в России Ольга Макеева, ее слова приводит РИА Новости.

Макеева заявила, что местоположение посольства уже определено, точная дата открытия будет объявлена, как только будут завершены все необходимые приготовления.

По ее словам, сейчас ведется подготовка помещений и оборудования, выполняются процедуры регистрации и аккредитации.

Ранее сообщалось, что посольства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) откроются в России в течение одного-двух месяцев. Дипломатический источник назвал это событие вопросом ближайшего времени, однако сроки не указал.

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Алиса Дмитриева
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