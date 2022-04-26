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Названы сроки открытия посольств ДНР и ЛНР в России

РИА Новости: посольства ДНР и ЛНР откроются в России в течение одно-двух месяцев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посольства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) откроются в России в течение одно-двух месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Он назвал это событие вопросом ближайшего времени, однако сроки указывать не стал.

«Чем быстрее, тем лучше. Занимаемся конкретной работой», — рассказал источник.

Ранее министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что уже около десяти стран готовы установить официальные дипломатические отношения с Луганском. В их числе находятся Россия, Абхазия и Южная Осетия.

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Алевтина Запольская
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