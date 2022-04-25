ЛНР рассказала о готовых установить с ней отношения странах

МИД ЛНР заявил, что порядка 10 стран готовы установить с ней дипломатические отношения

Глава МИД Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что около десяти стран готовы установить с ней дипломатические отношения. Об этом сообщает ТАСС.

«Рассматриваются различные варианты взаимоотношений, от установления торговых связей, экономического сотрудничества и до вопросов признания и установления полноценных дипломатических отношений. Таких стран порядка десяти, но называть их пока не буду», — сказал Дейнего.

Он напомнил, что первыми ЛНР признали Южная Осетия и Абхазия.

В марте глава ДНР Денис Пушилин рассказал о странах, готовых признать независимость республик Донбасса. «Намерений много у стран — Сирия, страны Латинской Америки, Венесуэла, Куба, Никарагуа, а также ЦАР», — заявил он.