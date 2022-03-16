Пушилин рассказал о готовых признать независимость ЛНР и ДНР странах
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о странах, готовых признать независимость республик Донбасса. По его словам, сделать это хотят многие государства, передает РИА Новости.
«Российская Федерация — тут все понятно, Абхазия признала — это документально уже подтверждено, обменялись нотами. Что касается дальнейшей работы, скажу, что намерений много у стран — Сирия, страны Латинской Америки, Венесуэла, Куба, Никарагуа, а также ЦАР. Есть еще много намерений», — заявил Пушилин.
При этом он отметил, что усилия министерств иностранных дел Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР сейчас направлены на то, чтобы прекратить войну.
В феврале президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР.
До этого независимость республик Донбасса признала Россия. Позже власти страны начали спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе глав ДНР и ЛНР.