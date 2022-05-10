В Венгрии вступила в должность первая женщина-президент Каталин Новак

В Венгрии вступила в должность первая женщина-президент Каталин Новак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство MTI.

Бывший глава государства Янош Адер передал Новак ключи от официальной резиденции — дворца Шандора, который расположен на Крепостном холме в Будапеште.

«Каждый венгр может рассчитывать на меня, и я рассчитываю на каждого венгра», — написала Новак на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Официальная церемония инаугурации состоится 14 мая. В настоящее время Новак вступает в должность в соответствии с конституцией Венгрии — спустя два месяца после президентских выборов.

На посту министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Новак занималась вопросами демографии, молодежи и соцобеспечения, а также отстаивала закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей. В соответствии с основным законом Венгрии президента избирает однопалатный парламент — Государственное собрание.

