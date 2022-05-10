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Российская туристка назвала Турцию «палочкой-выручалочкой» для бюджетного отдыха

Читательница «Тонкостей Туризма» назвала Турцию единственной страной для бюджетного отдыха

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Россиянка бюджетно отдохнула в Турции и назвала страну «палочкой-выручалочкой» для желающих недорого съездить в отпуск. Наблюдения девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Автор призналась, что не могла позволить себе путешествие дороже 100 тысяч рублей, а оформлять кредит для таких целей не хотелось. По ее словам, сейчас Турция стала единственным направлением, где можно отдохнуть бюджетно, не потеряв при этом в качестве сервиса.

За путевку на семь дней читательница портала заплатила 80 тысяч рублей, из которых в 27 тысяч обошлось проживание в гостинице. «В Египте за эту стоимость мы могли бы взять только три-четыре звезды, а в Египте три-четыре звезды — это ужас», — заявила она.

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Однако девушка отметила, что в последнее время турецкие отельеры стали экономить на туристах, чтобы удержать цены на прежнем уровне. Она заметила, что в гостинице, в которой она отдыхала год назад, питание стало скромнее, а также сократился ассортимент алкоголя.

«Смена белья не три раза в неделю как в прошлом году, а только один. Уборка сейчас через день, а была ежедневной. Но убираются хорошо. Моют полы, протирают пыль», — поделилась наблюдениями россиянка.

Ранее в мае Ростуризм начал работу над запуском перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию. Как заявила глава ведомства Зарина Догузова, прямого сообщения со Стамбулом и курортами Египта недостаточно, чтобы удовлетворить повышенный спрос россиян.

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Мария Гейн
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