В России приступили к запуску перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию

Ростуризм планирует запустить в мае перевозки на базе чартеров в Египет и Турцию

Ростуризм начал работу над запуском в мае перевозок на базе чартеров в Египет и Турцию. О соответствующих планах сообщила глава ведомства Зарина Догузова, ее слова передает ТАСС.

По словам Догузовой, прямого сообщения со Стамбулом и курортами Египта недостаточно, чтобы удовлетворить спрос россиян — ведомство совместно с Минтрансом, Росавиацией и зарубежными коллегами уже приступило к разработке новых туристических перевозок по зарубежным направлениям.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы с мая расширить возможности не только по регулярной перевозке, но и запустить в том числе перевозку на базе чартеров, чтобы чартеры полетели, и туроператоры могли начать реализовывать тот объем накопленных обязательств, о которых мы с вами говорили», — рассказала руководитель Ростуризма.

Отмечалось, что Ростуризм ведет работу по расширению доступности новых направлений для российских туристов. Так, для путешественников открыты ОАЭ, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн и Сейшелы. Со второй половины мая планируется запустить прямое авиасообщение с Мальдивами. Кроме того, можно будет отправиться в Узбекистан, Азербайджан и Белоруссию.

Ранее в апреле специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали самые популярные у соотечественников зарубежные направления для отдыха на майские праздники. Так, наиболее востребованными для путешествий странами стали Турция, ОАЭ и Мальдивы.