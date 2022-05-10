Минобороны Шри-Ланки приказало стрелять на поражение по протестующим

ТАСС: вооруженные силы Шри-Ланки будут стрелять на поражение по погромщикам

Минобороны Шри-Ланки приказало открывать огонь на поражение по погромщикам после того, как толпы протестующих устроили беспорядки в ряде районов страны, несмотря на введение общенационального комендантского часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ланкийский информационный портал «Ададерана».

Оборонное ведомство страны направило всем трем видам вооруженных сил приказ стрелять в тех, кто будет уничтожать общественную собственность, окажется причастен к разграблению или причинению вреда другим физическим лицам.

Массовые столкновения сторонников и противников правительства продолжаются в течение последних двух дней. Протестующие подожгли и повредили принадлежащие некоторым политикам правящей партии дома.

В понедельник, 9 мая, на фоне массовых протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал прошение об отставке, но это не успокоило общественность.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений на Шри-Ланке в понедельник семь человек погибли, 231 получил ранения. Политический конфликт в стране начался на фоне глобального экономического кризиса, который называют худшим со времен обретения независимости в 1948 году.

