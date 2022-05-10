Названы причины затянувшегося конфликта на Шри-Ланке

Эксперт Терехов считает, что события на Шри-Ланке развиваются по самому плохому сценарию

События на Шри-Ланке развиваются по самому плохому сценарию. Сейчас непонятно, когда страна придет в равновесие, считает эксперт по проблемам азиатско-тихоокеанского региона Владимир Терехов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал причины затянувшегося конфликта на Шри-Ланке.

Оппозиция на улицах

Семь человек погибли, 231 получил ранения в результате столкновений на Шри-Ланке 9 мая, сообщает издание News First. Политический конфликт в стране начался на фоне глобального экономического кризиса, который называют худшим со времен обретения независимости в 1948 году.

«Столкновения продолжаются уже более месяца. На Шри-Ланке резко ухудшилась экономическая ситуация, потому что следствие общемирового выползания из кризиса сказывается на странах третьего мира, какой и является Шри-Ланка. Оппозиция воспользовалась этим поводом, чтобы свести счеты с членами правящей партии и с братьями Раджапакса. Один из них занимает пост президента, Готабая Раджапакса, а другой — до вчерашнего дня занимал должность премьер-министра, Махинда Раджапаксе. Конфликт спровоцировал его уйти в отставку. Оппозиция уже даже подожгла дома обоих братьев», — сообщил Терехов.

События там развиваются по самому нехорошему сценарию. Не видно, чтобы Шри-Ланка пришла в равновесие Владимир Терехов эксперт по проблемам азиатско-тихоокеанского региона

Действия оппозиции спровоцировал экономический кризис в стране, который отразился на бытовых вещах, считает эксперт по проблемам региона.

«На Шри-Ланке образовался дефицит топлива на АЗС. Индия решила оказать срочную помощь и отправила 40 тысяч тонн топлива, но это пока не помогает. Поднялись цены на бытовые товары. Нет необходимых лекарств. Хирурги страны заявили, что не могут проводить операции, потому что для этого нет необходимых препаратов. Это все возбудило толпу», — сказал он.

Владимир Терехов напомнил, что внутриполитическая борьба на Шри-Ланке всегда протекала достаточно остро, но нынешний президент страны имел хороший рейтинг среди населения.

«На Шри-Ланке есть линии разлома серьезного плана. Последние выборы прошли довольно бурно, хотя все и обошлось без эксцессов. Относительно недавно закончились серьезные боевые столкновения на севере Шри-Ланки. Нынешний президент Готабая Раджапакса довольно жестким образом урегулировал конфликт. Благодаря его действиям удалось подавить это восстание. И до последнего времени он пользовался популярностью среди населения», — считает эксперт.

Пристальное внимание

Терехов обратил внимание на то, что Шри-Ланка является предметом серьезных претензий со стороны Индии, Китая и США.

«Из этих стран пристально наблюдают за происходящим. Доказательств в том, что кто-то из них вмешивается в конфликт, пока нет, но сомнений нет, что Шри-Ланка имеет большое значение для каждой из этих стран», — заключил эксперт.

Ранее президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на фоне акций протеста ввел в стране режим чрезвычайного положения. Также на острове был объявлен комендантский час и ограничен доступ ко всем соцсетям.