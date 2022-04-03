На Шри-Ланке предотвратили попытку смены власти

Власти Шри-Ланки разогнали акцию протеста, устроенную в стиле «арабской весны»

Полиция Шри-Ланки применила слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать акцию протеста, устроенную в воскресенье, 3 апреля, возле университета Перадения. Об этом пишет Colombo Gazette.

Отмечается, что власти предотвратили госпереворот в стиле «арабской весны». Так, попытка смены руководства Шри-Ланки была организована несмотря на введенный комендантский час и запрет на собрания в общественных местах. По данным полиции, в Западной провинции с 22 часов до 6 утра были арестованы 664 человека.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса на фоне акций протеста ввел в стране режим чрезвычайного положения. Также на острове был объявлен комендантский час и ограничен доступ ко всем соцсетям.

Шри-Ланка переживает экономический кризис из-за пандемии коронавируса — резкое сокращение притоков иностранной валюты из-за падения туризма привело к дефициту топлива в стране. На острове отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости. Многие районы государства сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии.

Ранее в апреле жители Лондона вышли на митинг в центре города из-за роста цен на электричество и газ. Отмечается, что протест был устроен активистами движения National Assembly. Акция проходила вблизи резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.