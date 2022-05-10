Посол России рассказал об отказе Запада слушать справедливые требования Москвы

Посол Антонов: Запад отказался слушать справедливые требования РФ в сфере безопасности

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Запад не захотел слушать справедливые и обоснованные российские требования в сфере безопасности. Об этом ТАСС.

По его словам, Москва всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, однако западные страны проигнорировали ее инициативу. Дипломат отметил, что на Западе никто не захотел слышать о гарантиях безопасности для России. «Наоборот, натовские государства последовательно создавали угрозу российской границе», — подчеркнул посол.

Ранее Антонов заявил об отсутствии угрозы для Вашингтона и его европейских союзников со стороны Москвы и назвал безосновательными звучащие с их стороны обвинения в «агрессивной ядерной риторике». Он рассказал, что Россия не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса.

