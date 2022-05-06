Российский посол заявил об отсутствии угрозы для США

Посол России в США Антонов заявил об отсутствии угрозы для Вашингтона со стороны Москвы

Посол России в США Анатолий Антонов заявил об отсутствии угрозы для Вашингтона и его европейских союзников со стороны Москвы и назвал безосновательными звучащие с их стороны обвинения в «агрессивной ядерной риторике». Об этом он рассказал в интервью изданию Newsweek.

«Обвинения нашей страны в "агрессивной ядерной риторике" безосновательны», — сказал российский посол, отметив, что такие спекуляции — часть пропагандистской кампании, развернутой против России в ответ на ее шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории.

Антонов подчеркнул, что Россия не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса. «Мы вынуждены предупреждать о возникающих рисках, связанных с вмешательством натовских государств в российскую специальную военную операцию», — сказал он.

Посол напомнил, что условия, при которых возможно применение ядерного оружия, зафиксированы в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Антонов отметил, что такое оружие могут применить в ответ на использование против РФ и ее союзников оружия массового уничтожения. «Или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства», — перечислил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления США об угрозе их безопасности не вызывают в мире такой истерии, которая сейчас наблюдается в отношении России. «Когда США заявляли, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность», — отметил он.