Лавров рассказал о «недостойном уважающей себя страны» поведении США

Глава МИД Лавров: призывы США к санкциям против России недостойны уважающих себя стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» рассказал, что США и их партнеры активно выступают с требованием к другим государствам, чтобы те присоединились к санкциям против России. По его словам, такое поведение является недостойным для любой уважающей себя страны, передает ТАСС.

«Тот факт того, что американцы и другие бегают по всему миру, угрожая людям, заставляя их присоединяться к санкциям, голосовать против России, не достойно уважающих себя стран», — заявил российский министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что Вашингтон пытается манипулировать даже такими крупными странами, как Индия и Китай, призывая их к поддержке своей антироссийской компании.

Ранее министр заявил, что заявления США о угрозе их безопасности не вызывают в мире такой истерии, которая сейчас наблюдается в отношении России. «Когда США заявляли, что для них существует угроза в десяти тысячах километров от их границ, некоторые люди ворчали, некоторые из них выражали свою озабоченность», — отметил он.