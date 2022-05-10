Обувь белого цвета названа трендом лета 2022 года

Vogue: белые босоножки, кроссовки и сандалии стали трендом лета 2022 года

Модный редактор британской версии журнала Vogue Элис Монтгомери назвала белую обувь трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам эксперта, в текущем сезоне популярность обретут аксессуары белого цвета, а именно сумки и ремни. Кроме того, нынешним летом актуальными станут босоножки, кроссовки, минималистичные сандалии на плоской подошве и туфли на каблуках в стиле 1990-х того же цвета.

Согласно материалу, модная в текущем году обувь представлена в ассортименте таких марок, как Jimmy Choo, Amina Muaddi, Bottega Veneta и Aeyde, а также Cos, The Row, Prada, Loeffler Randall, Khaite Thompson, Dear Frances, Gucci, Miu Miu и других.

Ранее в мае редакторы британской версии журнала Vogue перечислили самую модную обувь на лето 2022 года. Журналисты составили подборку сандалий и босоножек, которые, по их мнению, являются самой актуальной обувью грядущего летнего сезона. Так, например, в список попали яркие модели с деталями в виде веревок брендов Isabel Marant, Arizona Love и Chloé. Кроме того, популярность обрела обувь на платформе, которая представлена в ассортименте следующих марок: Loewe, Gucci, Bottega Veneta, Valentino, Arket и Jil Sander.