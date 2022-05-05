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Журналисты перечислили самую модную летнюю обувь

Vogue: «отцовские» сандалии и босоножки с завязками стали трендовыми на лето 2022 года

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Редакторы британской версии журнала Vogue перечислили самую модную обувь на лето 2022 года. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Журналисты составили подборку сандалий и босоножек, которые, по их мнению, являются самой актуальной обувью грядущего летнего сезона. Так, например, в список попали яркие модели с деталями в виде веревок брендов Isabel Marant, Arizona Love и Chloé. Кроме того, популярность обрела обувь на платформе, которая представлена в ассортименте следующих марок: Loewe, Gucci, Bottega Veneta, Valentino, Arket и Jil Sander.

Помимо этого, по мнению модных экспертов, трендовыми стали так называемые отцовские сандалии с толстой подошвой и застежками на липучках, а также босоножки с завязками и тапки с ярким декором. Подобную обувь, в частности, можно найти в линейках JW Anderson, René Caovilla, Chanel, Marni, Bottega Veneta, Birkenstock, The Row и других брендов.

Ранее, в апреле, редактор британской версии журнала Glamour Чарли Тизер назвала самые стильные босоножки на лето 2022 года. По мнению журналистки, популярность обретут сабо и мюли, а также сандалии на тонких ремешках. Отмечается, что упомянутые модели вошли в коллекции многих модных брендов. В их числе — Balenciaga, Christian Siriano и Bottega Veneta.

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Майя Пономаренко
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