Названы самые модные босоножки на лето 2022 года
Модный редактор Чарли Тизер назвала самые стильные босоножки на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.
Выяснилось, что популярность в наступающем сезоне обретут сабо — обувь с открытой пяткой на толстой подошве из дерева, полиуретана или пробки — и мюли — похожая обувь на каблуке. Кроме того, в моду войдут сандалии с ремешками и босоножки с животным принтом. Отмечается, что многие известные бренды, такие как Bottega Veneta, Balenciaga, Chloe, Manolo Blahnik, Christian Siriano и Brandon Maxwell, добавили упомянутые модели обуви в свои новые коллекции.
Журналистка подчеркнула, что босоножки являются удобной повседневной альтернативой кроссовкам. Помимо этого, по мнению редактора, весна — лучший период для покупки подобной пары обуви, так как в это время появляется возможность носить их около шести месяцев до момента наступления осени.
Ранее в апреле модные редакторы Софи Кокетт и Александра Фюллертон назвали самый модный фасон пальто на весну 2022 года. Выяснилось, что популярность в нынешнем сезоне обрели пальто-рубашки. Отмечается, что гибридный фасон вещи отличается прямым кроем и свободным силуэтом. Как правило, данный предмет гардероба выполняется из плотной ткани и часто оформлен крупными карманами.