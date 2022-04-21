Названы самые модные босоножки на лето 2022 года

Glamour: сабо и мюли обретут популярность летом 2022 года

Модный редактор Чарли Тизер назвала самые стильные босоножки на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Выяснилось, что популярность в наступающем сезоне обретут сабо — обувь с открытой пяткой на толстой подошве из дерева, полиуретана или пробки — и мюли — похожая обувь на каблуке. Кроме того, в моду войдут сандалии с ремешками и босоножки с животным принтом. Отмечается, что многие известные бренды, такие как Bottega Veneta, Balenciaga, Chloe, Manolo Blahnik, Christian Siriano и Brandon Maxwell, добавили упомянутые модели обуви в свои новые коллекции.

Журналистка подчеркнула, что босоножки являются удобной повседневной альтернативой кроссовкам. Помимо этого, по мнению редактора, весна — лучший период для покупки подобной пары обуви, так как в это время появляется возможность носить их около шести месяцев до момента наступления осени.

Ранее в апреле модные редакторы Софи Кокетт и Александра Фюллертон назвали самый модный фасон пальто на весну 2022 года. Выяснилось, что популярность в нынешнем сезоне обрели пальто-рубашки. Отмечается, что гибридный фасон вещи отличается прямым кроем и свободным силуэтом. Как правило, данный предмет гардероба выполняется из плотной ткани и часто оформлен крупными карманами.