Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы самые модные босоножки на лето 2022 года

Glamour: сабо и мюли обретут популярность летом 2022 года

Фото: Dear Frances

Модный редактор Чарли Тизер назвала самые стильные босоножки на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии журнала Glamour.

Выяснилось, что популярность в наступающем сезоне обретут сабо — обувь с открытой пяткой на толстой подошве из дерева, полиуретана или пробки — и мюли — похожая обувь на каблуке. Кроме того, в моду войдут сандалии с ремешками и босоножки с животным принтом. Отмечается, что многие известные бренды, такие как Bottega Veneta, Balenciaga, Chloe, Manolo Blahnik, Christian Siriano и Brandon Maxwell, добавили упомянутые модели обуви в свои новые коллекции.

Материалы по теме:
Порочные сети: самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
Порочные сети:самые дикие и провокационные образы на Неделе моды в Милане
1 марта 2022
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице: как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
Телефоны-раскладушки, кричащая сексуальность и тату на пояснице:как зумеры возвращают в моду стиль своих родителей?
26 января 2022

Журналистка подчеркнула, что босоножки являются удобной повседневной альтернативой кроссовкам. Помимо этого, по мнению редактора, весна — лучший период для покупки подобной пары обуви, так как в это время появляется возможность носить их около шести месяцев до момента наступления осени.

Ранее в апреле модные редакторы Софи Кокетт и Александра Фюллертон назвали самый модный фасон пальто на весну 2022 года. Выяснилось, что популярность в нынешнем сезоне обрели пальто-рубашки. Отмечается, что гибридный фасон вещи отличается прямым кроем и свободным силуэтом. Как правило, данный предмет гардероба выполняется из плотной ткани и часто оформлен крупными карманами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Карпова
Обсудить
Последние новости
Власти подтвердили гибель шести человек в оборонном НИИ в Твери
Российский фондовый рынок закрылся снижением
В игры на PlayStation добавят рекламу
Необычный способ отдыха стюардесс на длительных рейсах попал на видео
Психолог рассказала о пользе безделья
Посол России заявил об отсутствии переговоров по пленным британцам
МВД и Росгвардия задержали руководителей финансовой пирамиды Finiko
Россиянин поджег полицейскую машину с символом поддержки спецоперации на Украине
ФРГ, Испания и Португалия призвали французов голосовать за Макрона
В Москве обвалились продажи квартир
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.