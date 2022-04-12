Назван самый модный фасон пальто на весну 2022 года

Glamour: пальто-рубашка обретет популярность весной 2022 года

Модные редакторы Софи Кокетт и Александра Фюллертон назвали самый модный фасон пальто на весну 2022 года. О тренде журналистки рассказали в интервью британской версии журнала Glamour.

Выяснилось, что популярность в нынешнем сезоне обрели пальто-рубашки. Отмечается, что гибридный фасон вещи отличается прямым кроем и свободным силуэтом. Как правило, данный предмет гардероба выполняется из плотной ткани и часто оформлен крупными карманами.

Согласно материалу, некоторые модели подобных пальто также дополнены поясом, что позволяет подчеркнуть линию талии. По мнению редакции, такая верхняя одежда будет одинаково стильно смотреться как застегнутой, так и подпоясанной. Кроме того, пальто-рубашку можно носить и нараспашку.

Журналисты подчеркнули, что упомянутый предмет гардероба является удобной повседневной альтернативой блейзеру и более легкой заменой пальто в теплую погоду. Эксперты утверждают, что сочетать вещь можно с любой одеждой — свободными джинсами и брюками-джоггерами, велосипедками и летящими платьями миди. Вдобавок пальто-рубашки нередко носят в ансамбле с хлопковыми футболками и базовыми водолазками.

Ранее в апреле журналистка Vogue Джой Монтгомери определила семь актуальных фасонов верхней одежды на весну 2022 года. Редактор разобрала тенденции на примере звезд европейского стритстайла. В числе ключевых трендов сезона оказались байкерские косухи, кожаные куртки с бахромой, бомберы и блейзеры, которые походят на модели мужского кроя.