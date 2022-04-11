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Названа самая модная верхняя одежда на весну 2022 года

Vogue: бомберы и университетские куртки стали самой модной верхней одеждой весны

Фото: Donell Woodson / Getty Images

Журналистка Джой Монтгомери назвала семь самых модных фасонов верхней одежды на весну 2022 года. Об этом она написала в статье для британской версии журнала Vogue.

Как сообщает издание, байкерские косухи вновь оказались в числе ключевых тенденций сезона. Монтгомери рекомендует обратить внимание на модели свободного кроя, которые наиболее удачно сочетаются с весенними платьями и костюмами. Популярностью также пользуются кожаные куртки с бахромой — они, по словам эксперта, дополнят образы с джинсами и футболками.

Редактор отмечает, что университетские куртки (часть спортивной формы учащихся американских университетов, которая отличается О-образным силуэтом, трикотажными манжетами, воротником и эластичным поясом — прим. «Ленты.ру») и объемные бомберы часто встречаются у героинь европейского стритстайла. Данные разновидности верхней одежды имеют похожий крой, однако университетский вариант отличается цветными вставками и аппликациями в виде букв.

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Монтгомери также утверждает, что неотъемлемой частью базового гардероба являются тренчи. По мнению журналиста, следует присмотреться к моделям с объемными плечами в стиле 1980-х годов.

Не теряют актуальность, как пишет редактор, и блейзеры, которые текущей весной все больше походят на модели мужского кроя. Утверждается, что удачный вариант пиджака имеет скошенную линию плеч и удлиненные рукава, которые практически закрывают пальцы. Джинсовые куртки, напротив, стали более силуэтными и подчеркивают линию талии.

Ранее в апреле редакция Vogue назвала карго самыми актуальными брюками сезона весна-лето 2022 года. Известно, что фасон был изобретен для британских военнослужащих, однако широкую популярность обрел в 2000-х. По словам авторов, сегодня тренд стал применяться шире благодаря знаменитостям, в числе которых певица Рианна, модели Белла и Джиджи Хадид. На подиуме карго встречались у Tom Ford, Dion Lee, Blumarine и других модных брендов.

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Полина Гераскина
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