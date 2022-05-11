«Северный поток-2» назвали фактически мертвым после начала спецоперации России

Минэкономики Германии: спецоперация на Украине перечеркнула проект Nord Stream 2

Проект газопровода «Северный поток-2» «фактически умер» после начала российской спецоперации на Украине, заявила официальный представитель министерства экономики ФРГ Аннике Айхорн. Цитату приводит РИА Новости.

При этом она добавила, что Германию стабильно снабжают газом, сейчас хранилища заполнены на 38,6 процента. «Поставки из Норвегии и Нидерландов мы скорректировали еще на прошлой неделе и можем их повысить. Северный поток действительно мертв», — подчеркнула она.

Реализацию СП-2 приостановили после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Ряд стран выступили с жесткой критикой такого решения и ввели несколько пакетов санкций против Москвы. В том числе обсуждается отказ от импорта российских энергоресурсов. При этом директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский утверждает, что Европа сильно зависит от российских газа и нефти.