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В США испытали вооружение штурмовиков A-10

В США оценили возможность пушки штурмовика A-10 поражать современные танки

Фото: Peter Casey-USA TODAY Sports / Reuters

Вооружение американского штурмовика A-10 Thunderbolt II может поражать современные танки. Военно-воздушные силы (ВВС) США испытали пушку GAU-8 Avenger штурмовика A-10, сообщает Defence Blog со ссылкой на ВВС.

Испытания провели в феврале на полигоне в Неваде. Штурмовики A-10C поразили две мишени, которые имитировали танки с динамической защитой. Пилоты использовали семиствольную пушку GAU-8 калибра 30 миллиметров с бронебойно-зажигательными снарядами.

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Отмечается, что повреждения, которые штурмовики нанесли мишеням, позволяют вывести из строя современный танк. Командир 422-й испытательной эскадрильи майор Кайл Эдкинсон сообщил, что A-10, который несет 120 снарядов, может поразить десять целей.

Также в ходе испытаний пилоты штурмовиков применили ракеты AGM-65L и AGR-20 Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS).

Двухдвигательный штурмовик A-10 Thunderbolt II приняли на вооружение в 1976 году. A-10 является единственным самолетом ВВС США, который используют только для решения задач непосредственной авиационной поддержки.

Ранее менеджер по системам штурмовиков A-10 Памела Ли сообщила, что часть самолетов не смогут выполнять задачи из-за недостатка запчастей.

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Даниил Иринин
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