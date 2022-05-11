Власти Москвы разрешили торговать алкоголем на летних верандах

Мэрия Москвы отменила запрет на продажу алкоголя в сезонных или летних кафе до конца года

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства об отмене запрета на продажу алкоголя в летних или сезонных кафе. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

В постановлении также говорится, что в качестве эксперимента по 31 декабря 2022 года снимается запрет на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

По информации «Ведомостей», соответствующее решение принято по просьбам рестораторов в рамках поддержки бизнеса. Ранее, как сообщили представители отрасли, за продажу алкоголя на летних верандах предпринимателей могли оштрафовать на сумму от 100 до 150 тысяч рублей, либо лишить лицензии. Посетителей в случае нарушения могли привлечь к ответственности за распитие спиртного в общественном месте.

В апреле Собянин рассказал о новых мерах поддержки жителей столицы и работающих в городе предпринимателей. В частности, по словам градоначальника была утверждена Программа поддержки работников, находящихся под риском увольнения — таких горожан насчитывается около 200 тысяч. Кроме того, власти поддержали малоимущие семьи и одобрили новую программу льготного онлайн-кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).