Собянин рассказал о новых мерах поддержки москвичей

Мэр Собянин рассказал о мерах повышения устойчивости экономики Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых мерах поддержки жителей столицы и работающих в городе предпринимателей. Принятые для повышения устойчивости московской экономики решения он раскрыл в своем официальном блоге.

В частности, по словам градоначальника, на прошлой неделе была утверждена Программа поддержки работников, находящихся под риском увольнения — таких горожан насчитывается порядка 200 тысяч. На реализацию данной программы с учетом субсидий из федерального бюджета будет направлено 3,36 миллиарда рублей. Помощь с трудоустройством в рамках нее смогут получить более 58 тысяч москвичей, которые работали в компаниях, решивших приостановить свою деятельность или уйти с российского рынка на фоне санкций.

Кроме того, московские семьи, среднедушевой доход которых не превышает установленную в столице величину прожиточного минимума, начнут получать ежемесячные пособия на детей в возрасте до 18 лет. Сумма выплаты будет зависеть от дохода семьи и в ряде случаев будет достигать 16 174 рублей в месяц.

Также столичные власти одобрили новую программу льготного онлайн-кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Так, субъекты МСП из любой отрасли экономики смогут оформить онлайн-кредит на девять месяцев по конечной ставке 13,5 процента. Максимальный размер кредита на данных условиях составит 5 миллионов рублей. Предполагается, что за год по этой программе будет оформлено до 20 тысяч онлайн-кредитов на общую сумму в 40 миллиардов рублей.

Еще одним направлением работы московских властей, по словам мэра, стала поддержка фармацевтической отрасли. Как отметил Собянин, представители мэрии провели встречу с руководителями крупнейших российских фармацевтических компаний, в ходе которой договорились о дальнейшей работе по импортозамещению лекарств. В частности, планируется упростить и ускорить процедуры регистрации новых препаратов, создать инфраструктуру для проведения клинических исследований и поддерживать их проведение на базе столичных медучреждений, а также заключить долгосрочные контракты на поставки лекарств для городских нужд.

В марте Собянин заявлял, что ключевыми задачами городских властей можно назвать сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций, импортозамещение и соцподдержку жителей.