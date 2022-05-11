Центробанк дал прогноз по адаптации экономики России к санкциям

ЦБ: экономика России пройдет большую часть пути адаптации к санкциям к середине 2023 года

Российская экономика пройдет большую часть пути адаптации к введенным против страны санкциям к середине 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на доклад Центробанка (ЦБ).

К этому времени сформируются новые рынки сбыта и появятся заделы для локализации производств, дали прогноз в Центробанке. «Экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года», — подчеркнули специалисты. Эксперты допустили, что сильный шок, оказывающий влияние на ключевые производственные процессы, может привести к более значительному и продолжительному сокращению предложения по сравнению со спросом.

В Центробанке считают, что частные инвестиции могут сократиться из-за «общей неопределенности, трудности со сбытом экспорта и покупкой необходимых в производстве импортных товаров».

Регулятор указал, что «доля экспорта в экономике будет ниже исторических средних значений». Эксперты уточнили, что выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка.

В апреле российский президент Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации в экономике. По его словам, товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются и спрос пришел в норму.

