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Центробанк дал прогноз по адаптации экономики России к санкциям

ЦБ: экономика России пройдет большую часть пути адаптации к санкциям к середине 2023 года

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская экономика пройдет большую часть пути адаптации к введенным против страны санкциям к середине 2023 года, пишет ТАСС со ссылкой на доклад Центробанка (ЦБ).

К этому времени сформируются новые рынки сбыта и появятся заделы для локализации производств, дали прогноз в Центробанке. «Экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года», — подчеркнули специалисты. Эксперты допустили, что сильный шок, оказывающий влияние на ключевые производственные процессы, может привести к более значительному и продолжительному сокращению предложения по сравнению со спросом.

В Центробанке считают, что частные инвестиции могут сократиться из-за «общей неопределенности, трудности со сбытом экспорта и покупкой необходимых в производстве импортных товаров».

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Регулятор указал, что «доля экспорта в экономике будет ниже исторических средних значений». Эксперты уточнили, что выпуск будет в большей степени сконцентрирован на производстве для внутреннего рынка.

В апреле российский президент Владимир Путин заявил о стабилизации ситуации в экономике. По его словам, товарные запасы в российских торговых сетях восстанавливаются и спрос пришел в норму.

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Марина Совина
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