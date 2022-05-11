В Минобороны рассказали о зараженных туберкулезом фальшивых купюрах в ЛНР

Начальник РХБЗ Кириллов заявил о попытке заражения жителей ЛНР туберкулезом через деньги

Жителей Славяносербского района Луганской народной республики (ЛНР) пытались заразить высокопатогенным штаммом туберкулеза. Об этом журналистам сообщил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов, передает ТАСС.

По словам Кириллова, этот штамм туберкулеза распространяли через фальшивые деньги. Он отметил, что целью этой биологической атаки якобы были дети — по его словам, организаторы попытки заражения учли психологию детей и их стремление «тянуть все в рот».

«Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей», — заявил Кириллов.

Начальник войск РХБЗ отметил, что попытка заражения якобы состоялась в 2020 году. Организаторов этой биологической атаки Кириллов не назвал.

В Минобороны отметили, что изложенные факты были добыты ведомством после «изучения материалов», доступ к которым был получен с началом спецоперации России на Украине и в Донбассе.