Врач назвала пять эффективных способов избавиться от жира на животе

Daily Mirror: врач Сара Кайт назвала осознанное питание первым шагом на пути к стройности

Британский врач Сара Кайт назвала пять простых и эффективных способов избавления от жира на животе. Ее слова приводит Daily Mirror.

По мнению Кайт, первый шаг на пути к стройности — осознанное питание. Под осознанностью врач подразумевает умение концентрироваться на процессе употребления пищи: медленно жевать, чувствовать разные вкусы и не отвлекаться на телевизор и телефон.

Тем, кого в диетах пугает ограниченное питание, врач рекомендует выбирать более правильные продукты, которые можно есть в нормальных количествах. Также Кайт обратила внимание на важность перекусов и посоветовала орехи. «Орехи — идеальный вариант перекуса, в них действительно много полезных жиров, клетчатки и белка — все, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови, чтобы не было сильного желания перекусить», — объяснила она.

Для избавления от жира на животе специалист предлагает ограничить употребление алкоголя, поскольку он не только негативно влияет на физическое и эмоциональное состояние человека, но и содержит много калорий. Кайт уверена, что краткосрочные жесткие диеты опасны для здоровья, и вместо них лучше выбирать устойчивое здоровое питание.

Поскольку спорт — неотъемлемая часть процесса похудения, врач рекомендует увеличивать физические нагрузки постепенно. Чтобы получать радость от движения, Кайт предлагает заниматься тем, что доставляет удовольствие, например, садоводством, танцами и прогулками пешком.

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