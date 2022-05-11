Биткоин опустился до 29 тысяч долларов

Стоимость биткоина достигла 29 тысяч долларов, обновив ценовой минимум с июня 2021 года

Стоимость биткоина обновила ценовой минимум с июня 2021 года, достигнув отметки в 29 тысяч долларов, следует из данных торговой площадки CoinDesk.

По состоянию на 16:15 по московскому времени за биткоин предлагают 29 330 долларов, за прошедшие сутки криптовалюта подешевела на 8 процентов.

Стоимость самой известной криптовалюты снижается с конца марта, когда ее цена составляла 48 тысяч долларов. С этого момента биткоин подешевел на 39,7 процента. Актив торгуется ниже исторического максимума, который был установлен в ноябре 2021 года, достигнув отметки в 69 тысяч долларов.

Криптовалюты дешевеют на фоне экономической нестабильности и геополитической напряженности. По мнению аналитиков, рассматривать биткоин как инвестиционный инструмент сегодня рисково. Они советуют хранить сбережения в золоте.