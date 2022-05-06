Россиянам дали совет по хранению сбережений

Аналитик Голубовский посоветовал хранить сбережения в золоте

Падение биткоина связано с общей тенденцией на фондовом рынке, но рассматривать его как инвестиционный инструмент рисково, считает аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский. О том, какие изменения ожидаются на фондовом рынке и в чем россиянам сейчас лучше хранить сбережения, он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Самая известная криптовалюта

Курс биткоина обновил минимум с 24 февраля. Он упал до отметки в 35,6 тысячи долларов. После резкого падения курс несколько восстановился. За сутки самая известная криптовалюта потеряла в цене почти восемь процентов.

«Биткоин упал, потому что падает все в мире. Он имеет высокую корреляцию с акциями технологических компаний, с тех пор как стал инструментом спекуляции. Поэтому он движется в русле американских фондовых рынков. Рынки падают — он падает», — считает Голубовский.

Аналитик пока не решается дать прогноз дальнейшего поведения биткоина, потому что фондовые рынки могут не восстановиться, а будут падать дальше.

Надо просто наблюдать. Биткоин — это не технологическая компания, это платежная инфраструктура Дмитрий Голубовский Аналитик компании «Золотой монетный дом»

«Спрос на услуги этой инфраструктуры в мире растет и будет расти постоянно. Я думаю, что начиная с какого-то момента это падение закончится, хотя фондовый рынок может лететь дальше вниз. Возможно, он остановится даже на нынешней отметке», — размышляет аналитик. Дмитрий Голубовский полагает, что биткоин достаточно сложный инвестиционный инструмент.

Как инвестиционный инструмент биткоин — тема очень сложная, рисковая и достаточно волатильная Дмитрий Голубовский Аналитик компании «Золотой монетный дом»

«Однако очень многие считают, что у него есть потенциалы роста, я тоже. Но я повторюсь, что тема рисковая. Для России биткоин остается актуальным. Даже если все биржи будут закрыты, существуют децентрализованные валюты, которые никем не регулируются по самой своей природе. Они работают алгоритмически и не подчиняются никаким юрисдикциям. Можно менять одну валюту на другую и платить ею. Для малого и среднего бизнеса это приемлемый вариант. Но это для тех, кто занимается торговлей», — поделился своим мнением аналитик.

Не знаю, стоит ли в этом участвовать рядовым гражданам. Вроде сейчас отношение к криптовалюте у нас в стране положительное. Может быть, в свете будущей легализации это хорошая тема Дмитрий Голубовский Аналитик компании «Золотой монетный дом»

Секреты по хранению сбережений

Дмитрий Голубовский дал советы, в чем лучше хранить сбережения, а также рассказал о своих.

Я храню львиную долю своих денег в рублевых корпоративных облигациях Дмитрий Голубовский Аналитик компании «Золотой монетный дом»

«В сложившихся обстоятельствах всем советую покупать исключительно в долг рублем. Все, что связано с валютой, — это треш. В любой момент платежная инфраструктура может быть добита каким-то очередным пакетом санкций. У нас еще есть брокеры, которые предоставляют доступ на внешний рынок, но в любой момент все это может быть перекрыто», — предостерегает аналитик.

Сила рубля

Санкции против России сделали российский рубль одной из самых сильных валют сегодня, заявляет Голубовский. Повлиял на это разрыв экономических связей с Западом.

«Следствием разрыва отношений стала невозможность оттока капитала. Все, кто покупал яхты и дворцы, теперь не имеют возможности это делать. А это были очень большие деньги, которые уходили из страны. И даже несмотря на падение экспорта, получается так, что торговый баланс остается. Это дает эффект сильной валюты», — добавил Голубовский.

Аналитик не отрицает того факта, что конвертация рубля может исчезнуть. И несмотря на снижения курса рубля к доллару по многим факторам в скором времени доллар опять подорожает.

У нас сейчас впервые за много лет честный курс Дмитрий Голубовский Аналитик компании «Золотой монетный дом»

«Евросоюз принял твердое намерение от российской нефти и газа отказаться, поэтому у нас со следующего года существенно упадет валютная выручка. Поэтому доллар будет дорожать, если у нас вообще останется свободный валютный рынок», — поделился своим прогнозом аналитик.

Дмитрий Голубовский считает, что сегодня российские инвесторы должны держать деньги во внутреннем рынке для собственной безопасности.

«Я не исключаю, что у нас будет отменена конвертация рубля, но внутренний рынок останется. Это единственное место для разумного инвестора, где имеет смысл держать деньги. И золото, естественно. Это вечная ценность. Но золото нужно покупать только в инвестиционных монетах, потому что на них всегда честная цена», — посоветовал он.

Ранее стало известно, что в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах появилась возможность покупать жилье с помощью криптовалюты.

