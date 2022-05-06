Биткоин резко упал

Курс биткоина обновил минимум с 24 февраля и снизился до отметки в 35,6 тысячи долларов

Курс биткоина обновил минимум с 24 февраля и упал до отметки в 35,6 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

После резкого падения курс несколько восстановился. На момент написания новости самая популярная криптовалюта торгуется на уровне в 36,3 тысячи долларов. За сутки биткоин потерял в цене почти восемь процентов.

Капитализация биткоина опустилась ниже 700 миллиардов долларов. После падения битокина снизились в цене и другие криптовалюты: курс Ethereum опустился на 6,5 процента, до 2,7 тысячи долларов, курс Binance Coin — на 5,5 процента, до 379 долларов. Общая оценка рынка сократилась на семь процентов, до 1,8 триллиона долларов.

Криптовалюты дешевеют на фоне экономической нестабильности и геополитической напряженности, а золото, наоборот, растет в цене. Рекордная инфляция заставила инвесторов обратиться к металлам как к активу для сохранения средств, — в середине апреля цена золота превысила две тысячи долларов за унцию.