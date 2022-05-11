РБК: индекс конфликтности бизнеса в России достиг исторического максимума 2,23 с 2017 года

Индекс конфликтности деловой среды в России в первом квартале 2022 года вырос до показателя 2,23, тем самым достигнув исторического максимума за всю историю его наблюдений с 2017 года. Об этом в среду, 11 мая, пишет РБК со ссылкой на доклад инвестиционной компании А1 и Московской школы управления «Сколково».

Индекс конфликтности бизнеса рассчитывается по формуле, которая включает информацию о количестве компаний, представляющих интерес для корпоративного спора, числе судебных исков по корпоративным статьям в российских судах и количестве упоминаний корпоративных конфликтов в СМИ.

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Согласно расчетам, предыдущий рекорд был зафиксирован во втором квартале 2021 года — тогда индекс был 2,2. При этом в четвертом квартале 2021 года этот показатель снизился до 2,15. Несмотря на нынешний рекордный показатель, скорость роста индекса конфликтности существенно замедлилась, отмечается в докладе.

Разработчики индекса полагают, что такой рост индекса конфликтности связан с «трендом на повышение деловой активности» в связи с началом процесса завершения пандемии COVID-19. «Российская экономика окончательно отыграла постпандемийный эффект роста с низкой базы, и к началу 2022 года экономика пришла в относительное равновесие — чтобы снова пуститься в грандиозный передел после 24 февраля», — говорится в докладе.

Ранее издание The Economist писало, что российская экономика сможет успешно сопротивляться существующим санкциям до тех пор, пока не вступит в силу запрет на импорт российской нефти со стороны Еврооюза. Отмечается, что сейчас российская экономика, судя по ряду показателей, остается достаточно устойчивой: потребление электричества снизилось незначительно, а Центробанк в конце апреля принял решение снизить ключевую ставку до 14 процентов.