Оценены сроки успешного сопротивления России санкциям

The Economist указал на устойчивость экономики России перед санкциями до эмбарго на нефть

Российская экономика сможет успешно сопротивляться существующим санкциям до тех пор, пока не вступит в силу запрет на импорт российской нефти со стороны Европейского союза, пишет The Economist, отмечая, что сроком введения эмбарго может стать конец 2022 года.

Российская экономика была достаточно закрытой даже до санкций, последовавших за началом военной операции, что и ограничило масштабы их влияния. Однако основную поддержку оказывают именно продажи ископаемого топлива: с конца февраля объемы экспорта в стоимостном выражении составили по меньшей мере 65 миллиардов долларов, свидетельствуют оценки финской аналитической организации Centre for Research on Energy and Clean Air.

Сейчас российская экономика, судя по ряду показателей, остается достаточно устойчивой: потребление электричества снизилось незначительно, а Центробанк в конце апреля принял решение снизить ключевую ставку до 14 процентов. Экономическая активность, безусловно, снижается, однако прогнозы о снижении ВВП на 15 процентов по итогам года начинают выглядеть пессимистичными.

Запрет на покупку нефти в России должен войти в очередной пакет санкций, который сейчас обсуждает Евросоюз. Несколько стран просят разрешить им отсрочку на введение эмбарго, дискуссии должны продлиться до конца недели.