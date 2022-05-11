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Постпред Крыма предрек южным регионам Украины вхождение в состав России

Постпред Крыма Мурадов заявил, что освобожденные южные регионы Украины станут частью РФ

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов предрек освобожденным южным территориям Украины вхождение в состав России. Ою этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет сомнений, что освобожденные территории юга бывшей Украины станут еще одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, большая часть которого восемь лет прожила в условиях репрессий и издевательств со стороны укронацистов», — сказал постоянный представитель республики.

По словам Мурадова, Россия больше не позволит «безнаказанно стрелять в русский мир по указке Запада». Вице-премьер Крыма подчеркнул, что «подаренные» когда-то Украине территории всегда были русскими, там проживает близкое русскоязычное население.

«У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона», — подытожил постпред.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что освобожденные регионы Украины ждет новое будущее, впервые за последние десятилетия они получат шанс на развитие. «Развитие регионов выйдет на новый небывалый уровень благодаря экономической интеграции с Россией», — пообещал парламентарий.

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