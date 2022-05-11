Крупнейшие иностранные туркомпании перестали продавать путевки россиянам

В АТОР сообщили, что группа Carnival Corporation перестала продавать круизы россиянам

Крупнейшие иностранные круизные компании группы Carnival Corporation приостановили продажи и новые бронирования для российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, редакция АТОР ссылается на письмо агентов-партнеров Costa Cruises, в котором их оператор уведомляет о том, что заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины» больше приниматься не будут.

В компании пообещали, что ранее существующие и уже подтвержденные бронирования не будут аннулированы, тем не менее ассоциация со ссылкой на одного из собеседников сообщила о случаях отказа Costa Cruises в посадке на борт некоторым россиянам: отмечалось, что туристы приобрели путевки в начале мая.

«Кроме того, согласно данным из открытых источников, ранее в мае аналогичные шаги, но без официальных уведомлений, предприняли также Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises и Seabourn Cruise Line», — добавили в АТОР.

Ранее в мае специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли способы добраться до стран Европы вопреки введенным в отношении России западным санкциям. Например, арабский перевозчик Flydubai предоставляет возможность отправиться с 23 июня по десяти новым направлениям, включая Италию, Хорватию и Черногорию, с пересадкой в Дубае.