Россиянам раскрыли способы добраться до стран Европы вопреки ограничениям

В АТОР рассказали россиянам о возможности отправиться в Пизу через Дубай

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о новом летнем расписании иностранных авиакомпаний и раскрыли способы добраться до стран Европы вопреки введенным в отношении России западным санкциям. Об этом сообщается на сайте организации.

Соотечественники могут воспользоваться услугами арабского перевозчика Flydubai, который предоставляет возможность отправиться с 23 июня по десяти новым направлениям, включая Италию, Хорватию и Черногорию, с пересадкой в Дубае. Цена авиабилетов из Москвы в Тиват летом начинается от 770 долларов (51,8 тысячи рублей), в Пизу и Катанию можно добраться за 580 долларов (39 тысяч рублей), в Дубровник — от 684 долларов в одну сторону (46 тысяч рублей), а на греческие острова — от 800 долларов (около 53,9 тысячи рублей).

Улететь на Кипр вопреки ограничениям отечественным туристам предлагает венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air — с 22 июня перевозчик будет осуществлять перелеты из Еревана в Ларнаку дважды в неделю. Билет в одну сторону обойдется путешественнику в 236 евро (16,8 тысячи рублей). Также с 26 сентября компания предлагает улететь в Рим через Ереван. Стоимость проездных документов начинается от 80 евро (5,6 тысячи рублей) в одну сторону.

Для желающих попасть в Великобританию Air Astana запускает новые рейсы из Алма-Аты с 12 мая. Перевозчик будет выполнять перелеты два раза в неделю по четвергам и субботам. Стоимость проездных документов — от 578 евро (от 41 тысячи рублей) в одну сторону. Кроме того, авиакомпания предлагает с 1 июня прямые рейсы из Казахстана в Ираклион (Крит). Полеты будут осуществляться по понедельникам и средам из Нур-Султана, по вторникам и четвергам — из Алма-Аты. Цена билетов стартует от 362 евро в одну сторону (от 25,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что россияне резко перестали отдыхать за границей на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Так, в зарубежные путешествия на майские праздники в этом году отправились в 6-10 раз меньше соотечественников, чем за аналогичный период 2019 года.