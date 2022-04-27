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Россияне резко перестали путешествовать за рубеж

Продажи зарубежных туров уменьшились в 10 раз на фоне ситуации на Украине

Фото: Yury Kirsanov / globallookpress.com

Российские туристы резко перестали отдыхать за границей на фоне геополитического кризиса, сложившегося из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает RATA-News.

Так, в зарубежные путешествия на майские праздники в этом году отправится в 6-10 раз меньше соотечественников, чем за аналогичный период 2019 года. «По каким-то направлениям турпоток упал очень сильно, по каким-то падение было не слишком большим. Если брать в целом выездной турпоток на майские, то он сократился в 10 раз по сравнению с 2019 годом», — пояснил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

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Так, продажи туров в ОАЭ за 2022 год снизились в пять-шесть раз, в Турцию — в шесть-семь раз, в европейские страны — в сотни раз. При этом, по словам специалиста, количество приобретенных путевок по России выросло в 2,5 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Ранее в апреле генеральный директор Space Travel Артур Мурадян дал отечественным туристам, планирующим путешествие за границу, советы по подготовке к отдыху. В первую очередь россиянам рекомендуется привыкать заранее планировать зарубежные поездки и отвыкать бронировать туры за неделю.

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Валентина Процкова
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