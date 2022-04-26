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Планирующим отдых за границей россиянам дали советы по подготовке к поездке

Гендиректор Space Travel Мурадян посоветовал россиянам привыкать бронировать туры заранее

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Генеральный директор Space Travel Артур Мурадян дал отечественным туристам, планирующим путешествие за границу, советы по подготовке к отдыху. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам эксперта, туроператорам при продаже зарубежных туров необходимо донести до клиентов, что условия путешествий за границу существенно изменились. В первую очередь россиянам рекомендуется привыкать заранее планировать зарубежные поездки.

«Туристам надо отвыкать бронировать туры за неделю или несколько дней до отправления: в условиях санкций этого времени может не хватить для оплаты услуг зарубежных поставщиков», — высказался гендиректор Space Travel.

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Также специалист посоветовал путешественникам оплачивать по максимуму все услуги заранее, еще в России. «Различные экскурсии, дайвинг, посещение аквапарков за рубежом — все можно забронировать заранее у турагентов и туроператоров, избежав необходимости рассчитываться за эти услуги наличными уже на отдыхе», — пояснил Мурадян.

Кроме того, он отметил, что в условиях санкций соотечественникам в поездку за границу необходимо брать с собой большой объем наличных средств, поскольку в большинстве стран банковские карты с российскими платежными системами не принимаются.

Также туристам в нынешних условиях стоит обратить внимание на страховку от невыезда. «В это турбулентное время многие авиакомпании заявляют и снимают рейсы. Поэтому страховка от невыезда нужна как никогда», — заключил Мурадян.

Ранее сообщалось, что число россиян, желающих полететь за рубеж на майские праздники, в 2022 году выросло. Активнее всего покупают билеты в Узбекистан (20 процентов всех бронирований) и Турцию (11,3 процента). На третьем месте по востребованности — Армения.

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Валентина Процкова
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