Участник «Дома-2» разгромил салон красоты из-за неудачной прически жены

Участник «Дома-2» Тигран Круглов разгромил салон красоты в Москве после жалобы жены

Участник реалити-шоу «Дом-2» Тигран Круглов устроил погром в салоне красоты на Базовской улице в Москве из-за жалобы жены на неудачную прическу. Соответствующий материал и видео приводит Telegram-канал РЕН ТВ.

На камеру наблюдения попало, как мужчина забежал в заведение и начал наносить удары ногой по предметам на глазах у двух сотрудниц. Затем Круглов несколько раз выходил за дверь комнаты, после чего возвращался и продолжал крушить студию. При этом в конце ролика он появился на кадрах вместе с девушкой с белыми волосами.

Отмечается, что участник реалити-шоу устроил беспорядок и угрожал мастерам после рассказа его супруги о том, что ей окрасили локоны не так, как она хотела. По сообщениям источника, правоохранители начали проверку данного инцидента.

В марте 2021 года сообщалось, что неизвестный разгромил кувалдой аппарат для лазерной эпиляции в московском салоне. Мужчина прибыл в студию депиляции под видом клиента. Отсидев в очереди, он зашел в кабинет, достал кувалду и принялся «крушить все вокруг». В частности, он разбил экран аппарата для лазерной эпиляции стоимостью шесть миллионов рублей. После этого злоумышленник скрылся.