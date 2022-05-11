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Путин оценил действия 15-й Александрийской бригады в ходе спецоперации

Путин назвал образцом выполнения воинского долга действия 15-й Александрийской бригады

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин высоко оценил действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в ходе спецоперации России на Украине. Об этом говорится в телеграмме, которая опубликована на сайте Кремля.

«Умелые и решительные действия личного состава соединения в ходе специальной военной операции на Украине являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — сказал глава государства.

Он также поздравил бригаду с получением почетного наименования «гвардейская» и отметил, что это является особой честью и признанием заслуг, героизма, а также отваги военнослужащих.

Ранее Путин наградил сотрудников Росгвардии за участие в специальной операции на Украине. Указом президента России наград удостоили 18 человек. Еще 124 военнослужащих получили ведомственные награды.

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Никита Абрамов
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