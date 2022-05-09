Путин наградил участвовавших в спецоперации на Украине сотрудников Росгвардии

Президент Путин наградил 18 сотрудников Росгвардии за участие в спецоперации на Украине

В России наградили сотрудников Росгвардии за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Указом президента России Владимира Путина наград удостоили 18 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии, передает ТАСС.

«Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции, государственных наград удостоены 18 росгвардейцев — им вручены ордена Мужества, медали ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени с мечами, медали Суворова и Жукова», — сообщили в Росгвардии.

Еще 124 военнослужащих получили ведомственные награды. Сотрудников Росгвардии удостоили медалей «За боевое отличие», «За проявленную доблесть» III степени, «За разминирование», «За боевое содружество», нагрудный знак «За отличие в службе в особых условиях», «За отличие в службе» I и II степени. Также десяти военнослужащим досрочно присвоили очередные звания.

Ранее отличившихся в ходе военной спецоперации на Украине росгвардейцев наградили в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии.