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Росгвардейцы приняли участие в праздновании Дня Победы в Херсоне и Запорожье

Росгвардейцы приняли участие в праздновании Дня Победы в Херсонской и Запорожской областях

Фото: пресс-служба Росгвардии

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городах и населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей, и вручили им памятные подарки. Об этом в понедельник, 9 мая, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«В День Победы воины правопорядка вместе с представителями администрации и местными жителями возложили венки и цветы к мемориалам и памятникам воинам Великой Отечественной войны», — сказал Грибакин.

По его словам, в преддверии праздника росгвардейцы и местные жители благоустроили 74 памятника и приняли участие в церемонии перезахоронения 43 советских воинов, павших в боях под Мелитополем. Их останки нашли активисты историко-патриотического общества «Противостояние» в месте прорыва немецкой линии обороны Вотан еще в 2014 году.

«Особым событием на освобожденных территориях стало шествие "Бессмертного полка", в котором росгвардейцы также приняли участие. Для участников праздничных мероприятий военнослужащие и сотрудники Росгвардии развернули полевые кухни, накормили их солдатской кашей и раздали георгиевские ленточки», — отметил Грибакин.

Ансамбли песни и пляски Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии выступили с концертами для жителей Херсона, Скадовска, Геническа, Новой Каховки, Мелитополя, Бердянска и других населенных пунктов, исполнив песни военных лет.

Ранее сообщалось, что Герой России, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и заместитель директора Росгвардии Игорь Ильяш наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине.

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Владимир Шарапов
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