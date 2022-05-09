Росгвардейцы приняли участие в праздновании Дня Победы в Херсоне и Запорожье
Военнослужащие и сотрудники Росгвардии, участвующие в специальной военной операции, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в городах и населенных пунктах Запорожской и Херсонской областей, и вручили им памятные подарки. Об этом в понедельник, 9 мая, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
«В День Победы воины правопорядка вместе с представителями администрации и местными жителями возложили венки и цветы к мемориалам и памятникам воинам Великой Отечественной войны», — сказал Грибакин.
По его словам, в преддверии праздника росгвардейцы и местные жители благоустроили 74 памятника и приняли участие в церемонии перезахоронения 43 советских воинов, павших в боях под Мелитополем. Их останки нашли активисты историко-патриотического общества «Противостояние» в месте прорыва немецкой линии обороны Вотан еще в 2014 году.
«Особым событием на освобожденных территориях стало шествие "Бессмертного полка", в котором росгвардейцы также приняли участие. Для участников праздничных мероприятий военнослужащие и сотрудники Росгвардии развернули полевые кухни, накормили их солдатской кашей и раздали георгиевские ленточки», — отметил Грибакин.
Ансамбли песни и пляски Южного и Северо-Кавказского округов войск национальной гвардии выступили с концертами для жителей Херсона, Скадовска, Геническа, Новой Каховки, Мелитополя, Бердянска и других населенных пунктов, исполнив песни военных лет.
Ранее сообщалось, что Герой России, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и заместитель директора Росгвардии Игорь Ильяш наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине.