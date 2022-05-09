Росгвардейцев наградили за успехи в ходе военной спецоперации на Украине

Отличившиеся в ходе военной спецоперации на Украине росгвардейцы получили награды

Герой России, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и заместитель директора Росгвардии Игорь Ильяш наградили росгвардейцев, отличившихся в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Награждение прошло в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии, где Бондарев и Ильяш встретились с военнослужащими и сотрудниками ведомства, находящимися на излечении. В мероприятии также принял участие советник директора Росгвардии Игорь Пышкин.

Накануне Дня Победы по поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова генерал-лейтенант юстиции Игорь Ильяш вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды — медали «За отвагу», Суворова и медаль Жукова.

В свою очередь Виктор Бондарев вручил росгвардейцам почетные грамоты Совета Федерации и ценные подарки. Он побеседовал с военнослужащими и сотрудниками, пожелал им скорейшего выздоровления, выразил поддержку и благодарность.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. О ее начале в своем обращении к россиянам объявил глава государства Владимир Путин. Президент объяснил, что России нужна демилитаризация и денацификация Украины. Путин обозначил, что основная цель спецоперации — помочь людям, живущим в Донбассе.

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