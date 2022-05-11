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ЕС предрекли потерю 214 миллиардов долларов в случае отказа от российского газа

Bloomberg: Евросоюз потеряет 214 миллиардов долларов из-за сокращения поставок газа из РФ

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) значительно недооценивает стоимость отказа от российского природного газа и рискует потерять миллиарды долларов, если только не сможет ускорить переход на возобновляемые источники энергии, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет аналитического центра Ember and Global.

По словам экспертов, зависимость Европы от газа из РФ настолько сильна, что даже при сокращении поставок к 2030 году правительства могут иметь дополнительные расходы на энергию в размере около 203 миллиардов евро (214 миллиардов долларов США) по текущим ценам. Без плана по диверсификации поставок и развитию возобновляемых источников энергии эта цифра может достичь 250 миллиардов евро, предрекли аналитики.

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В отчете говорится, что переход на возобновляемые источники энергии поможет сократить эти расходы наполовину. Как уточнила старший газовый активист Global Witness Тара Коннолли (Tara Connolly), десятилетия чрезмерной зависимости от ископаемого газа «сделали Европу невероятно уязвимой перед неустойчивыми ценами».

После ввода российских войск на Украину Евросоюз взял курс на снижение зависимости от России в поставках энергоресурсов. К концу лета будет полностью прекращен импорт угля, однако в случае с нефтью и газом ситуация значительно сложнее. В среду, 11 мая, цена газа в Европе на открытии торгов превысила отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров.

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Марина Совина
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