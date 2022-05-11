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Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов

Цена на газ в Европе 11 мая превысила $1100 за 1 тысячу кубометров

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Цена газа в Европе на открытии торгов превысила отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров на фоне остановки части российского транзита через Украину на станции «Сохрановка». Об этом в среду, 11 мая, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1124 долларов за 1000 кубометров, или 103 евро за мегаватт-час. Стоимость голубого топлива в течение дня растет более чем на четыре процента.

Котировки TTF1! от TradingView

10 мая стало известно, что «Оператор ГТС Украины» прекратит транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области 11 мая. Отмечалось, что это решение последовало из-за форс-мажорных обстоятельств — невозможность транспортировки газа через «Сохрановку» и пограничную компрессорную станцию (КС) «Новопсков».

Ранее директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова предупредила, что отказ от оплаты российского газа по новой схеме приведет к новому всплеску цен на него в Европе. По ее прогнозам, с учетом сезонного сокращения спроса на газ можно ожидать спотовых цен в пределах 1000 долларов за тысячу кубометров.

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Алина Гончарова
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