Названо условие для следующего всплеска цен на газ

Vygon Consulting: отказ от оплаты в рублях приведет к новому всплеску цен на газ в Европе

Отказ от оплаты российского газа по новой схеме приведет к новому всплеску цен на него в Европе. Такое мнение агентству РИА Новости высказала директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Она объяснила, что приближение сроков расчетов большинства европейских компаний за поставленный в апреле газ приведет к появлению новых «отказников», а значит, к росту спотовых котировок. При этом именно от количества пожелавших прекратить сотрудничество с «Газпромом» стран будет зависеть мощность и продолжительность всплеска. Белова спрогнозировала, что с учетом сезонного сокращения спроса на газ можно ожидать спотовых цен в пределах 1000 долларов за тысячу кубометров.

6 мая Федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило жителей Германии, что в ближайшее время в стране вырастут цены на газ и электричество. На данный момент немцы платят за них в два раза больше, чем в 2021 году. Председатель правления объединения Керстин Андреэ заявила, что с начала 2021 года в четыре раза выросли оптовые цены на электроэнергию, а на газ — почти в пять раз.

1 мая глава МИД России Сергей Лавров обвинил страны Запада в воровстве денег за поставки нефти и газа, а также подчеркнул, что Россия не позволит воровать свои деньги. «Происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить: у нас украли деньги, более 300 миллиардов долларов. Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти. Мы не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки», — заявил глава российской дипломатии.