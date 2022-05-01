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Лавров обвинил страны Запада в воровстве денег за газ

Глава МИД Лавров заявил, что Россия не позволит Западу воровать свои деньги за нефть и газ
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» обвинил страны Запада в воровстве денег за поставки нефти и газа, а также подчеркнул, что Россия не позволит воровать свои деньги.

«Происходит простая вещь, о которой критики наших действий, все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить: у нас украли деньги, более 300 миллиардов долларов. Взяли и украли. Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти. Мы не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки», — заявил министр иностранных дел России.

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Он объяснил, что такое воровство стало возможным потому, что «Газпром» был вынужден хранить деньги на своих счетах в западных банках, согласно принятым на Западе правилам. «Захотели "наказать" Россию — своровали. Сейчас нам предлагают продолжать торговать как раньше, а деньги останутся лежать у них. Когда захотят, опять их прикарманят», — продолжил он.

Лавров разъяснил предложение России, согласно которому поставки будут считаться оплаченными не после поступления евро или долларов в Газпромбанк, а после их конвертации в рубли, «которые уже невозможно украсть». Он подчеркнул, что для покупателей ничего не меняется: они по-прежнему платят в евро и долларах суммы, указанные в контракте, а конвертация осуществляется после этого, заключил глава МИД России.

После начала военной спецоперации на Украине Запад ввел новые антироссийские санкции и заморозил активы. Эти меры спровоцировали рост цен на нефть, уголь, газ и продукты питания в Европе и США. При этом ряд стран призвал не покупать у Москвы энергоносители. На этом фоне Россия с 1 апреля начала принимать плату за газ от недружественных стран только в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. С 27 апреля «Газпром» приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за их отказа расплачиваться за поставки российской валютой.

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Марина Совина
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