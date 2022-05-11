Российский врач раскрыла опасность вырывания седых волос

Врач-трихолог Ирина Кулакова рассказала о проплешинах после вырывания седых волос

Российский врач-дерматовенеролог и трихолог Ирина Кулакова раскрыла опасность вырывания седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Wday.

По словам специалистки, при выдергивании седых волос повреждается фолликул, вследствие чего замедляется процесс роста волос. Доктор рассказала, что, если увлекаться данным занятием, в результате можно остаться с локальными проплешинами на голове.

В беседе с порталом медик перечислила несколько способов безопасно избавиться от седых волос. В первую очередь, она заявила, что при обнаружении всего двух или трех волосков следует аккуратно отрезать их маникюрными ножницами. Кроме того, по мнению Кулаковой, можно окрасить седину безаммиачным красителем или попробовать коротко подстричься. «Если вы носите короткие стрижки (длина выше подбородка, с короткой макушкой, челкой и открытыми ушами), небольшое количество седых волос практически не будет заметно, так как стрижка не распадается на пробор», — отметила она.

Раннее дерматолог Анна Карпова назвала самые вредные цвета краски для волос. По словам врача, наиболее повреждающее действие на структуру волоса оказывает окислитель, необходимый для разрушения собственного пигмента волос, а также разноцветные перманентные колеры на основе химических красителей — синие, малиновые, зеленые.