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Дерматолог назвала самые вредные цвета краски для волос

Дерматолог Анна Карпова заявила о вреде краски всех оттенков блонда для волос

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эстетической медицины факультета непрерывного медицинского образования Медицинского института РУДН Анна Карпова назвала самые вредные цвета краски для волос. Ее предостережения приводит издание «Доктор Питер».

По словам врача, наиболее повреждающее действие на структуру волоса оказывает окислитель, необходимый для разрушения собственного пигмента волос. «Поэтому все оттенки блонда, связанные с обесцвечиванием собственного пигмента, считаются самыми вредными. Ну и, безусловно, вновь отрастающий волос имеет естественный цвет, и поэтому необходима последующая процедура высветления», — предупреждает Карпова, уточняя, что череда частых обесцвечиваний приводит к сухости и ломкости волос.

Кроме того, продолжает врач, не полезны и разноцветные перманентные колеры на основе химических красителей — синие, малиновые, зеленые.

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Разноцветные красители, объясняет Карпова, проникают в структуру волоса после высветления и плохо вымываются, что впоследствии придает волосам грязные оттенки.

Ранее врач, телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредил об опасности черной краски для волос. Он заявил, что использование такой краски повышает риск развития рака.

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Александра Лисица
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